Viaggi e gusto, ecco cosa chiederanno i turisti quest'estate

di Amina D'Addario

È un legame sempre più stretto quello tra viaggi e cibo. Un connubio vincente che anche durante la pandemia si è rafforzato. Lo conferma l'ultimo Rapporto sul turismo enogastronomico italiano 2021 presentato questa mattina in Senato.

Se nel 2019 il food era importante nella scelta della meta di viaggio per il 59% degli italiani, nel 2021 la percentuale è salita al 71%, con un trend che ha riguardato tutte le fasce d'età. Dallo studio emerge anche che il 33% del campione opterà quest'estate per esperienze enogastronomiche nella propria regione, il 32% al di fuori ma sempre nella Penisola e il 19% per esperienze legate al food all'estero.



Ma quali saranno le attività più gettonate? Più della metà degli intervistati vorrà mangiare piatti tipici in un ristorante locale, un quarto non rinuncerà a visitare un ristorante o un bar storico e il 19% sperimenterà cibo di strada. "Mentre la pandemia ha frenato la possibilità di vivere esperienze, i dati - ha spiegato la curatrice Roberta Garibaldi - rivelano una crescente attenzione al tema enogastronomico e anche un profilo di turista sempre più attivo ed esigente".