Il presidente del consiglio Mario Draghi (nella foto) imprime un importante cambio di passo alle misure per la ripresa del turismo, aprendo le porte dell’Italia ai visitatori stranieri, elemento necessario per il rilancio dell’economia.

La prima conseguenza pratica è che l’obbligo di quarantena per chi entra in Italia per turismo terminerà il prossimo 15 maggio. Il Governo italiano cerca così di precedere almeno in questa fase gli altri paesi europei, e anticipa di un mese l’operatività del green pass europeo, programmata per metà giugno. “È arrivato il momento di prenotare le vostre vacanze in Italia, non vediamo l’ora di accogliervi di nuovo” è l’invito presentato da Draghi ai ministri del turismo durante il G20.

“Più forti di prima”

Come riportato dal Corriere della Sera, Draghi scommette su uno dei principali motori della nostra economia, ricordando che “Il turismo si riprenderà è sarà più forte di prima”, promettendo ai visitatori stranieri regole chiare e semplici e vacanze sicure.

Il pass verde per gli stranieri si prepara quindi ad entrare in vigore dal 15 maggio e intanto il premier riconferma la volontà di ripartire: “Il mondo vuole viaggiare in Italia. Le nostre montagne, le nostre spiagge, le città e le nostre campagne stanno riaprendo e questo processo accelererà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi”.



Coprifuoco da rivedere

Buone notizie in arrivo anche per il coprifuoco: il Governo potrebbe presto decidere di posticiparlo dalle 22 alle 23 o anche di a cancellarlo del tutto. Ma sarà l’andamento della curva epidemiologica a dire l’ultima parola in merito.

Intanto, anche il ministro del Turismo Massimo Garavaglia si sta muovendo: “Ho chiesto e ottenuto dal commissario Ue per il Mercato Interno Thierry Breton il massimo impegno per accelerare l’introduzione del certificato verde digitale europeo - ha spiegato - e per permettere che il lasciapassare venga esteso a Paesi terzi”.