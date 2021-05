La Sicilia riapre le spiagge: via libera dal 16 maggio

Per la Sicilia la stagione balneare si prospetta ormai dietro l’angolo. Secondo quanto stabilito dal presidente della Regione Nello Musumeci l’accesso alle spiagge, e quindi anche la riapertura degli stabilimenti balneari, sarà possibile a partire da domenica 16 maggio.

Fino a quella data, invece, secondo quanto riportato da Palermotoday, potranno entrare, anche in spiaggia libera, solamente gli addetti alla manutenzione per la preparazione alla riapertura.



“È una fase molto delicata che potrebbe, per la irresponsabile condotta di una minoranza, ricacciare la Sicilia in zona rossa – commenta Musumeci -. Per questa ragione abbiamo dovuto fissare a metà maggio la apertura degli stabilimenti balneari, dove gli assembramenti rischiano di vanificare ogni sforzo. Tuttavia, se i dati della prossima settimana dovessero essere rassicuranti, potremmo disporre di anticipare la apertura“.