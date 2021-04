C’è un gran lavorio alle spalle del decreto riaperture che dovrebbe andare in discussione oggi a partire dalle 17 in Consiglio dei Ministri. Il settore del turismo è in prima fila nel premere per un riavvio se non congiunto di tutte le attività, almeno che tenga presente le diverse specificità.

Un lavoro che sta portando avanti il ministro Garavaglia in prima persona, secondo quanto dicono le anticipazioni sul decreto.



Secondo quanto riporta tgcom24, infatti, il ministro del Turismo ha fatto specifico riferimento ai parchi a tema, alle fiere e ai congressi, che nel disegno originario delle riaperture figuravano come fanalino di coda, con l’obbligo di rimanere chiusi fino al 1 luglio.



“Vedremo di accelerare quest’apertura in sicurezza” dice Garavaglia, sostenendo che potrebbe esserci un anticipo di aperture al 15 giugno".