Turismo montano: il Governo approva il riparto proposto dalle regioni

“Con le risorse previste contiamo di fornire al comparto del turismo montano un aiuto a partire dai 430 milioni per gli esercenti funiviari, dai 230 milioni per gli esercenti e dai 40 milioni per i maestri di sci, più ulteriori 100 milioni, come richiesto dalle Regioni”. Così i ministri del Turismo, Massimo Garavaglia, e per gli Affari Regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, condividono le osservazioni elaborate dalla Commissione turismo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in materia di Montagna. Osservazioni, si legge su Hotelmag, che saranno oggetto di analisi da parte dell’esecutivo sia in sede di esame di conversione del decreto ‘sostegni’, sia in sede di emanazione del decreto attuativo.

“Un risultato importante – ha ribadito il coordinatore della Commissione Turismo della Conferenza delle Regioni, Daniele D’Amario -. Ci siamo fatti carico di presentare una nuova proposta di riparto diversa da quella del governo, e questa linea è stata apprezzata dalle altre Regioni”.



Per quanto riguarda le altre categorie economiche, il Fondo prevede: 40 milioni per gli indennizzi dei maestri di sci, e tali risorse saranno ripartite tra le Regioni in base al numero degli iscritti negli albi professionali; 230 milioni la quota spettante alle singole Regioni per l’indennizzo di ristoranti, rifugi, noleggiatori, fornitori e di tutte le attività correlate, che sarà ripartita sulla base delle presenze turistiche.