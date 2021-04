Ormai è quasi certo che fino al 31 luglio verrà prorogato lo stato d'emergenza e con esso anche il sistema dei colori nelle Regioni per decidere le misure da adottare in base alla diffusione del virus.

Tra martedì e mercoledì si lavorerà al decreto legge che dal 26 aprile farà tornare le zone gialle oltre a riportare gli studenti tutti in presenza e riaprire i ristoranti a pranzo e a cena, ma solo all’aperto.

E, come riportato dal Sole 24Ore, si deciderà anche sulla proroga dello stato d'emergenza e si sta lavorando sul ‘pass’ sanitario che consentirà a chi è già vaccinato, ha un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti oppure può certificare di aver avuto il Covid negli ultimi 6 mesi di poter raggiungere anche le Regioni rosse o arancioni. Un modo che dovrebbe consentire di preservare il turismo in Italia senza rischiare di avere mete precluse, nonché di accedere ai grandi eventi, dai concerti alle partite di calcio.

Al momento si sta ancora valutando come prenderà forma questo pass e si lavora al via libera del ministero della Salute ai tamponi salivari.