di Remo Vangelista

Non poteva rimanere fuori dal mercato a lungo. E’ rimasto giusto il tempo di prendere fiato e preparare la valigia per Padova, destinazione Th Resorts. Cosi Giuliano Gaiba, dopo essere uscito dal Gruppo Alpitour, si è accomodato sulla poltrona di amministratore delegato del gruppo turistico guidato da Cdp e da Graziano Debellini.

In una nota diramata in questi minuti si legge che: "Giuliano Gaiba è stato designato dagli azionisti per succedere a Gaetano Casertano come amministratore delegato del gruppo turistico Hotelturist - partecipato in maniera paritetica da Solfin e Cdp Equity al 46% e per il restante 8% da ISA - che opera in Italia con il marchio Th Resorts”. Commentando la nomina il presidente Debellini ha sottolineato: "Sono lieto che il processo di selezione e nomina degli azionisti sia sfociato con la designazione di Giuliano Gaiba. La sua esperienza maturata in primarie società e la sua conoscenza approfondita del settore turistico consentiranno alla nostra società̀ di portare avanti la propria strategia di crescita di medio-lungo periodo e di rispondere alle nuove sfide del mercato post pandemia”.



Proprio la crescita e lo sviluppo sono le parole che Gaiba ha sottolineato a TTG Italia in queste ore: “Sono molto contento di entrare in una squadra vincente. Abbiamo una base di azionisti molto forte che ci permette di guardare al futuro con grande attenzione e prospettive di alto livello”.

In questa fase appare ancora prematuro scoprire le linee guida dell’ex a.d. di Eden che però ammette “nei piani di sviluppo di Th ci sarà anche spazio per la divisione tour operating che dovrà supportare la crescita del gruppo”.



Questa appare al momento la sfida più importante del neo amministratore delegato. La pandemia ha messo in difficoltà l’intero comparto ma vi sono ancora numerose opportunità di sviluppo.

“A partire da oggi ci concentreremo per crescere in maniera equilibrata, per questo non vi saranno più sbilanciamenti ma attenzione per montagna, mare Italia e città d’arte”, ha aggiunto Gaiba.

Le occasioni di mercato non mancano e al momento vi sono molti alberghi di fascia alta in vendita e Th resorts e Cdp hanno le spalle larghe e stanno avviando l’attività di selezione. Si apre una fase nuova, diversa, sul mercato italiano.