Javier Hidalgo lascia la guida di Globalia

Javier Hidalgo (nella foto) lascia la guida di Globalia. Il manager si è dimesso dalla carica di ceo del Gruppo aziendale creato da suo padre, Juan José Hidalgo. Javier Hidalgo ricopriva la posizione dall'ottobre 2016. Come segnalato da Preferente, Hidalgo ha rassegnato le dimissioni insieme a Pedro Serrahima, contemporaneamente nominato amministratore delegato, rimasto in carica meno di un anno. Due anni dopo, nell'estate del 2018, torna nell'azionariato di Globalia con una quota del 10%, diventando così il secondo azionista dopo il padre.

Le sue dimissioni avvengono dopo lo smembramento di quello che un tempo era il primo gruppo turistico a integrazione verticale in Spagna. Da un lato, Globalia ha concluso la cessione di Air Europa a Iberia per 500 milioni di euro, operazione che dovrebbe perfezionarsi nella seconda metà del 2021. Dall’altro, ha realizzato la fusione in Ávoris, una controllata di Barceló.