È Futura il logo delle olimpiadi di Milano Cortina 2026

Futura sarà il simbolo dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. Il nuovo emblema è stato presentato in diretta dal Salone del Coni e dalla Torre Isozaki di Milano, sede della Fondazione Milano-Cortina 2026.

E' la prima volta che l'emblema dei Giochi viene scelto dagli appassionati di sport con una votazione popolare online. Quello che diventerà l'emblema ufficiale delle olimpiadi invernali in Italia è stato scelto da oltre 871mila votanti provenienti dal nostro Paese e da altre 168 nazioni.



Come riportato da Sky Sport, i simboli 'Dado' e 'Futura' erano stati presentati sul palco di Sanremo dagli ambassador Federica Pellegrini e Alberto Tomba e sono stati votati fino alla mezzanotte del 25 marzo.

"Ogni logo porta con sè emozione, medaglie, storie di atleti, dirigenti e tifosi. Ogni olimpiade è contraddistinta da un logo, e rappresentano più di un simbolo. Questo è un momento storico: ciò che ieri non c'era, oggi è una realtà. Un riconoscimento per un'olimpiade che sarà memorabile, un'olimpiade italiana. Una delle sfide che Milano-Cortina porta con sè e saprà vincere. Questi saranno Giochi olimpici di tutta l'Italia che attraverso lo sport faranno rialzare il Paese. Lo sport è una leva" ha commentato Valentina Vezzali, neo sottosegretaria allo Sport, alla presentazione del logo di Milano-Cortina 2026.



Il logo di Milano-Cortina 2026 sarà "qualcosa non solo da sostenere, ma anche da indossare e può fare anche da apripista come formato grafico in futuro. Sarà il simbolo della tenacia di chi ha voluto fortemente queste olimpiadi, le olimpiadi del Paese" ha aggiunto il presidente del Coni Giovanni Malagò.

L'evoluzione tricolore del logo ‘Futura’ sarà il simbolo delle Paralimpiadi.