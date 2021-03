Liguria blindata: da domani stop a seconde case e barche anche per i residenti in regione

La Liguria si blinda in occasione delle festività pasquali e dalla mezzanotte di oggi sarà vietato recarsi nelle seconde case e nelle barche ormeggiate nei porti della regione sia per chi arriva da oltre confine regionale sia per i residenti in Liguria.

È stato un vero e proprio blitz quello messo in atto dal Governatore Giovanni Toti attraverso un’ordinanza con la quale si intende limitare al massimo gli spostamenti da domani, 31 marzo, fino al 7 aprile, giorno in cui riapriranno le scuole. Si tratta in pratica di un’estensione dei tre giorni di lockdown di Pasqua previsti a livello nazionale.



Secondo quanto riportato da Corriere.it resterà valida la possibilità di fare visita ai parenti solo una volta al giorno e per due persone al massimo (oltre ai minori di 14 anni).