Hubsolute, nuova partnership con ViralPassport

Hubsolute sigla una nuova partnership con ViralPassport.

ViralPassport è una start-up innovativa oltre che società di promozione turistica, che si occupa di veicolare l’immagine di territori, enti pubblici e privati italiani ed esteri, attraverso campagne e attività divulgative online e offline.

Ezio Dell’Orto, chief marketing officer di Hubsolute, ha commentato “Siamo lieti di annunciare questa collaborazione tra realtà giovani e determinate come sono Hubsolute e ViralPassport. Un’unione di due aziende esperte in ambito turistico e con contatti consolidati nei canali necessari, dal sales al marketing, dalle pubbliche relazioni a piccoli, medi e grandi player del comparto turistico. Questa partnership ci consentirà di offrire ai clienti sempre più chance di produrre business, oltre che di godere dei migliori servizi sul mercato. Abbiamo sempre lavorato mantenendo un occhio di riguardo nei confronti dei costi di gestione e della qualità dei servizi offerti”.



“Siamo orgogliosi di aver siglato questa alleanza con Hubsolute - aggiunge Stefano Acquaviva, business manager di ViralPassport, “sicuramente l’unione di due realtà giovani, motivate e con comprovata esperienza nei rispetti settori non potrà che fornire plus ai clienti già esistenti e a quelli potenziali”.