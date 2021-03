Un modo di viaggiare che si muove in controtendenza rispetto al turismo in generale, e che quest’anno si prepara ad accogliere una quota ancora maggiore di clienti: il glamping riesce a coniugare le esigenze di distanziamento con la possibilità di trascorrere una vacanza serena e rilassante a contatto con la natura.

Numerosi gli operatori che propongono formule che, per la prossima stagione, risultano arricchite nei contenuti e potenziate nell’offerta. Con una marcia in più, dovuta alla richiesta di soluzioni di livello medio-alto, che consentano di godere appieno di servizi esclusivi in un ambiente incontaminato.



Su TTG Magazine di oggi e online sulla digital edition una panoramica dell’offerta dei principali player di settore, con un’analisi delle tendenze e del futuro di un segmento in forte espansione, in grado di ridare un po’ di fiato alle casse delle agenzie.