Arriverà probabilmente solo la prossima settimana il Dl Sostegno, e probabilmente si tratterà addirittura di due provvedimenti separati.

Uno, come sottolineato dal Corriere della Sera, riguarderà imprese e lavoratori, con in primo piano la sperata proroga del blocco dei licenziamenti, sulla quale l’orientamento di massima è quello di arrivare fino alla fine di giugno.



Proroga cassa Covid

Compresi nel Dl in fase di approvazione anche il prolungamento della cassa integrazione, uno stanziamento di 200 milioni di euro per i congedi parentali e un meccanismo nuovo per regolare gli indennizzi in base a perdite e costi fissi, gestito con una piattaforma ad hoc. In programma anche uno stanziamento di 600 milioni in aggiunta agli investimenti a fondo perduto per la filiera-neve da ripartire in Conferenza Stato-Regioni.



Il secondo Decreto riguarderebbe invece il fisco e comprenderebbe la diluizione in due anni dell’invio di oltre 50 milioni di cartelle, il differimento di due mesi delle rate di Rottamazione e del 'Saldo e stralcio' finora restate congelate, più una serie di atri provvedimenti relativi alla riscossione.