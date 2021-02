Le terme italiane aprono le porte per ospitare le vaccinazioni anti Covid

Le terme italiane si offrono come sede per le vaccinazioni di massa. Lo dice Massimo Caputi, presidente di Confindustria Federterme, che ha acquisito la disponibilità degli associati per mettere a disposizione le strutture per ospitare i team vaccinali.

“Il sistema termale italiano è pronto ad aprire le sue strutture per le vaccinazioni. Federterme conta più di 200 aziende operanti in oltre 180 località distribuite su tutto il territorio nazionale quindi, nell’ambito del piano nazionale, potremmo offrire un aiuto anche in aree disagiate del Paese – dice Caputi -. Abbiamo inviato una lettera al Ministro competente, al commissario straordinario e al coordinatore del comitato scientifico per dare la nostra disponibilità a supportate gratuitamente la campagna vaccinale in atto e ci auguriamo di avere un riscontro positivo”.



Le terme sono tutte dotate di presidio sanitario e quindi luogo adatto per ospitare la progressione del piano vaccinale. “Grazie al senso di responsabilità degli associati, imprenditori di un settore che è tra quelli di più lunga tradizione nella società del nostro Paese, potremmo garantire una disponibilità pressoché immediata delle strutture per implementare l'azione del Governo.”