Da anni gli operatori lo chiedevano e finalmente è arrivato. Il nuovo Governo Draghi ha sottolineato la centralità del turismo nell’economia italiana, riservandogli un Ministero a sé. Scorporato dal dicastero della Cultura, e con portafoglio. A guidarlo Massimo Garavaglia, ex viceministro all’Economia.

Per lo scorporo dal ministero della Cultura sarà necessaria una legge ad hoc, molto probabilmente nella forma di un decreto.

L'inizio della storia

La storia di questo Ministero, come segnalato sul Sole 24Ore, è travagliata: già in passato il Turismo aveva avuto un suo Ministero. Il Ministero del Turismo e dello Spettacolo è stato istituito con la legge 617/1959, dal Governo Segni II. Il primo ministro è stato Umberto Tupini.

Il Ministero è stato poi soppresso dal referendum popolare del 15 aprile 1993 voluto dai radicali. Dopo quel referendum le competenze sono state assegnate a un Dipartimento con a capo un sottosegretario.



La reintroduzione nel 2009

L’8 maggio 2009, durante il governo Berlusconi IV, il Ministero del Turismo è stato reintrodotto con un Dpr e Michela Brambilla è stata nominata ministro senza portafoglio. Al posto suo nel Governo Monti le funzioni sono state assegnate al ministro Piero Gnudi, che aveva anche la delega agli Affari regionali.



Le ultime vicende

Poi, dal 2013 al 2018 la competenza è stata assorbita dal Ministero per i Beni culturali, fino all'accorpamento con le Politiche agricole guidato da Gianmarco Centinaio.

Nel novembre 2019, con il via libera definitivo della Camera al decreto legge sul riordino dei ministeri, il Ministero delle Politiche agricole perde la delega, che torna ai Beni Culturali, guidati anche allora da Dario Franceschini.

Per arrivare fino ai nostri giorni, con il nuovo esecutivo Draghi e la rinascita di un Ministero ad hoc, l’ultima tappa di un percorso che ha segnato il turismo nell'arco di 60 anni.