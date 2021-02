Puglia, in arrivo 33 milioni di euro per le imprese di turismo e cultura

Sono in arrivo altri 33 milioni di euro da parte della Regione Puglia per fornire un sostegno alle imprese del turismo e della cultura in Regione.

Due gli avvisi che sono stati varati, denominati "Custodiamo la cultura in Puglia" e "Custodiamo il turismo in Puglia", che andranno a coprire le perdite subite dalle aziende fino al mese di agosto, secondo quanto riportato da lecceprima.it.



“Le filiere della cultura e del turismo sono in particolare sofferenza e stanno affrontando un lungo periodo di fermo per il perdurare della pandemia - ha ricordato l'assessore regionale alla Cultura e al Turismo, Massimo Bray (nella foto) -. Potremo affrontare la ripresa con le energie necessarie solo se continueremo a sostenere il nostro sistema imprenditoriale e salvaguardare l’occupazione”.