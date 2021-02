Cassa integrazione e blocco licenziamenti: Governo al lavoro per un'altra proroga

Mantenere inalterata la situazione legata a cassa integrazione e blocco dei licenziamenti almeno fino alle porte dell’estate per avere più tempo per fare una corretta valutazione della situazione in base all’evolversi della pandemia.

Sarebbe questo l’orientamento del nuovo Governo alla vigilia del voto di fiducia di Camera e Senato. L’esecutivo di Mario Draghi sta progressivamente prendendo in carico tutti i provvedimenti varati dal precedente Governo di Giuseppe Conte e che sono ormai prossimi alla scadenza.



Secondo quanto riportati da QuiFinanza, la scadenza attuale è fissata al prossimo 31 marzo e nel Decreto Ristori 5 in via di preparazione si starebbe valutando in primis il prolungamento della cassa Covid per altre 26 settimane, mentre resterebbe ancora l’incognita del blocco dei licenziamenti e in quale forma in caso di prolungamento. Prolungamento al momento invocato a gran voce dai sindacati ma che trova l’opposizione delle imprese.