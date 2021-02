Impianti sciistici, botta e riposta tra i ministri Garavaglia e Speranza

La decisione del ministro della Salute Speranza di prolungare lo stop agli impianti sciistici fino al 5 marzo continua a fare discutere e lo scontro arriva anche all’interno del nuovo Governo.

A scagliarsi contro a decisione di Speranza c’è ora infatti anche il suo collega e titolare del neo ministero del Turismo Massimo Garavaglia, il quale ha commentato che questa mossa rischia di compromettere del tutto la stagione degli operatori del settore. Rivolgendosi a Speranza, secondo quanto riportato da Tgcom, Garavaglia ha parlato di mancato rispetto degli operatori del comparto, ai quali ora sarà necessario fornire un congruo indennizzo per i nuovi danni subiti dal prolungamento dello stop.



Il ministro della Salute a sua volta si è difeso replicando di non volere fare polemiche ma di avere agito in difesa della salute, ribadita come priorità assoluta in questo momento.