Via libera all'Iva agevolata anche per i marina resort

“È un risultato importante che riconosce che i marina resort sono strutture ricettive a pieno titolo. Si tratta di una boccata d’ossigeno per un ambito rilevante del nostro turismo, per il quale continuiamo ad impegnarci affinché torni al più presto ai primati e alle affermazioni precedenti alla pandemia”.

Così l’assessore al Turismo del Veneto Federico Caner (nella foto) ha accolto l’emendamento che ha abolito una norma del Decreto Agosto che escludeva l’applicazione dell’Iva del 10% per una parte dei servizi dei marina resort, le strutture turistiche idoneamente attrezzate e appositamente organizzate per la sosta e il pernottamento nella propria unità da diporto ormeggiata.



“La nautica da diporto è ormai un segmento fondamentale per il settore turistico, sia da un punto di vista sportivo sia da un punto di vista esperienziale - conclude l’assessore Caner – e come tale è fondamentale che ne venga favorita la ripresa in vista della bella stagione in un momento di così grandi difficoltà per tutto il comparto”.