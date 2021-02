Il miglior modo per raccontare il lusso? Sicuramente è attraverso le immagini. TTG Luxury è approdato su Instagram per raccontare in ‘alta definizione’ quello che accade nel mondo up level. Sul profilo @ttgluxuryit immagini, video e stories raccontano l’alto di gamma in tutte le sue forme e declinazioni, dedicando spazio agli attori e alle aziende della filiera.

Si estende così l’attività social di TTG Italia - da tempo presente su Facebook, Twitter e Instagram -, nonché l’offerta editoriale targata TTG Luxury, lanciata nella primavera del 2017, che da qualche tempo include anche la newsletter ‘Il lusso del mercoledì’, che attraverso le notizie di ttgitalia.com fornisce aggiornamenti sulle mosse di mercato e le curiosità del travel a sette stelle.



L’apertura del nuovo account Instagram dedicato al mondo luxury porta avanti il percorso di innovazione digitale intrapreso da TTG Italia negli ultimi anni e conferma l’occhio di riguardo dedicato dalla testata alla fascia alto di gamma che sta sostenendo il mercato turistico.



Un segmento che, nonostante la… (continua nella digital edition)