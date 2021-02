Priorità ai vaccini per gli operatori, la richiesta della commissione turismo delle Regioni

La commissione speciale per il turismo e l’industria alberghiera della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome chiede priorità ai vaccini per gli operatori del turismo.

La commissione, che pochi giorni fa ha anche sdoganato le linee guida per la riapertura in sicurezza degli impianti sciistici, in una nota firmata dal coordinatore Daniele D’Amario, a chiesto infatti l’avvio di un programma vaccinale anti-Covid che consenta agli operatori del turismo di essere immunizzati entro il mese di aprile o maggio.



Un timing che consentirebbe di accogliere i clienti garantendo una maggiore sicurezza e serenità per tutti.



Inoltre, la commissione turismo ha anche proposto di destinare al settore turistico almeno il 20% dei fondi europei Fesr e Fse attraverso la costituzione, a livello nazionale, di un’apposita quota di riserva, aumentando così i finanziamenti per il comparto turistico.