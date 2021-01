Nuovi ristori: più beneficiari e nessun parametro di riduzione di fatturato

I nuovi ristori attualmente allo studio del Governo potrebbero riguardare una platea più ampia di beneficiari e soprattutto non essere più sottoposti al criticato parametro della riduzione di fatturato.

Nessuna certezza al momento è trapelata, ma c'è la volontà di utilizzare criteri di assegnazione più oggettivi rispetto ai contributi a fondo perduto erogati l'anno scorso. I nuovi aiuti, riporta Il Sole 24 Ore, dovrebbero essere distribuiti a imprese e professionisti che dimostrino di avere subito danni consistenti dalla crisi economica scatenata dalla pandemia, indipendentemente dal colore assegnato alle regioni e dai codici Ateco e includendo anche i professionisti iscritti a casse di previdenza private.



In questo modo si supererebbe il parametro della riduzione di fatturato subita ad aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019, inserito nella prima versione del contributo a fondo perduto e confermato nei ristori di fine anno: un'opzione che, pur velocizzando l'erogazione degli aiuti, ha escluso da entrambi i sostegni chi non rispettava il requisito pur avendo subito danni economici in altri mesi dell'anno. O. D.