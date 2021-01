Lombardia, l'assessore Magoni chiede lo stato di crisi per il turismo

Una vera e propria richiesta di aiuto quella che arriva dalla Lombardia. La proclamazione dello stato di crisi per il turismo arriva per bocca dell'assessore regionale al turismo Lara Magoni (nella foto), che in una nota invoca un immediato intervento del Governo "in merito alla preoccupante situazione del turismo lombardo e italiano".

Il suo appello si rivolge in primis al ministro Franceschini. "I dati del turismo sono durissimi", dichiara Magoni come riportato da milanotoday.it.



"Secondo la fotografia scattata da Isnart-Unioncamere, il 2020 si è chiuso con 240 milioni di presenze turistiche in meno in Italia a causa dell'emergenza Covid".



E se le perdite del 2020 ammontano a 53 miliardi di euro, non più rosee sono le prospettive per l'anno in corso che per i primi tre mesi vede una stima di -7,9 miliardi di euro nei ricavi. "È fondamentale approntare un deciso piano di rilancio del comparto, coinvolgendo istituzioni, stakeholder e professionisti del settore", conclude l'assessore. G. G.