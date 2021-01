Snowit: il 75% degli appassionati aspetta le vacanze sulla neve

Dopo un 'annus horribilis' è ora di guardare avanti. Snowit, piattaforma online per la prenotazione di vacanze sulla neve, ha promosso un sondaggio tra i propri utenti per indagare i buoni propositi e le aspettative per l'anno nuovo che, secondo il 39% dei rispondenti, non sarà peggiore del 2020.

Dai dati emerge un certo ottimismo sia verso il 2021, sia sulla possibilità di ritornare a praticare le attività preferite: viaggi in primis.



Il 75% dei rispondenti non ha perso le speranze per la stagione sciistica: la community, inoltre, si è pronunciata sulle possibili misure da adottare per praticare gli sport invernali in sicurezza. Il 30% vota per contingentare il numero di skipass, il 28% per acquistare online in anticipo lo skipass, il 26% per inserire il limite del 50% alla capienza degli impianti di risalita mentre il 15% reputa fondamentale regolamentare gli accessi alle baite. L. F.