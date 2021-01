Le isole minori reclamano più considerazione dal Recovery plan

“Il turismo è stato uno dei settori produttivi più colpiti dalla pandemia, ma è pure uno di quelli che permetterà al nostro Paese di riprendersi: credo che nei piani del Recovery Plan non ci sia sufficiente attenzione per un comparto fondamentale per l’Italia”. Ermando Mennella, presidente di Federalberghi Isole Minori, condivide le affermazioni del presidente di Federalberghi nazionale, Bernabò Bocca, sottolineando che “ora è il momento di sostenere la ripresa anche aumentando l’attrattività e la competitività del nostro turismo attraverso la riqualificazione degli hotel”.

Nelle isole minori italiane, si legge su Hotelmag, si contano 893 strutture ricettive che generano 7 milioni e mezzo di presenze turistiche l’anno, con una ricaduta economica di enorme importanza per l’indotto locale e per l’economia nazionale.



“Queste aziende – prosegue il presidente di Federalberghi Isole Minori -, nei contesti territoriali di cui sono espressione, non possono subire, oltre alle conseguenze del coronavirus, anche la beffa della mancata considerazione nel Recovery Plan: è proprio per queste realtà che l’innovazione e la sostenibilità vanno implementate e sostenute. Ci chiediamo perciò: è plausibile destinare 4,75 miliardi di euro al cashback e alla lotteria degli scontrini a fronte dei soli 620 milioni per il turismo?”.



Apprezzando, poi, la volontà di potenziare e rendere ecosostenibile il trasporto marittimo per le isole minori, Ermando Mennella si domanda, tuttavia, “come possono mai bastare per le esigenze delle 51 realtà insulari nazionali 12 navi e 10 unità veloci nuove quando, nel solo golfo di Napoli, operano abitualmente oltre 25 unità?”.



“L’Italia – conclude – deve ripartire, ma con il piede giusto e con l’attenzione adeguata alle attività produttive trainanti anche se allocate in contesti territoriali come le isole minori, a cui il Recovery Plan non ha dato la considerazione necessaria e che la nostra associazione invece reclama: non accetteremo elemosine dal governo”.