di Remo Vangelista

Non ci siamo sbagliati a dicembre. Il racconto continua, il prima e il dopo si leggeva nella copertina dell’ultimo magazine del 2020 di TTG Italia.

Oggi, a distanza di qualche settimana, si potrebbe riproporre lo stesso titolo e i temi del giornale non sarebbero diversi. Non solo per i primi giorni di questo 2021 ma per le prossime settimane, di sicuro.

Il turismo è ancora al palo e rischia di restarci ancora per un po’ se qualcuno del Governo Conte non traccia almeno un percorso preciso.

Al momento l’Esecutivo e il Premier sono alle prese con mille altri problemi, qualcuno legato al Covid e molti altri tra Recovery e rimpasto. Con il ministro Dario Fraceschini del Mibact sponsorizzato dal Pd per un eventuale cambio di testimone a Palazzo Chigi.



Intanto del turismo non se ne occupa nessuno e altri Paesi europei iniziano a programmare la stagione (ci sarebbe tanto bisogno almeno di una visione…) e organizzano l’attività su alcune destinazioni con i corridoi o i tamponi (stile crociere).

E noi? Fermi, immobili e soprattutto senza una prospettiva e uno sguardo che va oltre la settimana, il mese.



Proprio sull’ultimo numero di TTG magazine del 2020 alcuni dei protagonisti citavano “l’occasione di ricominciare e lo sguardo positivo già in primavera”. Ma di questo passo slitterà tutto all’estate.

Ora siamo fermi a manifestazioni di piazza con qualche tensione di troppo anche sui social. Con associazioni nuove e vecchie che provano a capire come farsi sentire dal Governo Conte.

Il racconto continua, ma per ora non ci piace.