Lutto nel mondo del turismo: scompare Claudio Albonetti

È mancato per un malore nella sera di Santo Stefano Claudio Albonetti, presidente di Assohotel e storica guida di Assoturismo Confesercenti. Albonetti, albergatore nel suo Hotel International di Senigallia, si è spento improvvisamente a 66 anni.

Grande il cordoglio nel mondo del turismo in generale, del quale Albonetti era figura storica, e in particolare all’interno di Confesercenti, dove negli anni l’imprenditore aveva rivestito ruoli di grande responsabilità e livello.



“Con Confesercenti, Assoturismo e Assohotel ha condotto e vinto battaglie cruciali per le imprese del suo territorio e di tutto il turismo italiano, cui ha dato il suo contributo anche come membro del Consiglio di Amministrazione dell’Enit” si legge in una nota dell’associazione.



“Claudio non ha mai abbandonato il suo impegno per la rappresentanza e lo ha rilanciato con forza nell’ultimo anno, convinto della necessità di mettere in campo idee e soluzioni nuove per portare le imprese ed i lavoratori del turismo oltre l’emergenza pandemica. Se ne è andato troppo presto, quando c’era ancora più bisogno di lui”.



La redazione di TTG Italia si unisce al cordoglio della famiglia e agli amici per il grave lutto.