Una Gift card che aiuta le guide turistiche

Arriva da GimmeGuide, il portale dedicato alle guide turistiche abilitate, un’idea natalizia per sognare ancora di viaggiare nel prossimo futuro e nel medesimo tempo sostenere le guide turistiche, uno dei comparti più penalizzati da questa pandemia.

La piattaforma, che oggi conta 2.000 guide iscritte e 1.000 esperienze prenotabili in Italia, mette in piedi un sistema di Gift card per prenotare una visita guidata nei prossimi mesi.



“Acquistando una carta, il cui valore varia dai 25 ai 250 euro, si può donare un voucher scegliendo fra una delle quasi 1.000 esperienze reali presenti sul portale, da utilizzare nei 20 mesi successivi, quando cioè sarà ripartito il turismo, riapriranno i musei e si potranno di nuovo visitare le città insieme alle guide turistiche abilitate” dice Ullas Gallarato (nella foto), ceo e founder di GimmeGuide.



La Gift Card riporta il codice da utilizzare in fase di prenotazione, che andrà a scalare l’importo dal totale della prenotazione.