Una grande impresa, riuscita malgrado le mille difficoltà e le incertezze della vigilia: Gloria Armiri (nella foto), group brand manager divisione turismo e hospitality IEG, racconta in un’intervista rilasciata al direttore di TTG Italia Remo Vangelista e pubblicata su Yearbook 2020 la grande avventura che ha portato alla realizzazione in presenza di TTG Travel Experience 2020.

Gioco di squadra

Un risultato reso possibile grazie alla perseveranza e allo sforzo di tutto lo staff, impeganto a realizzare quella che nel settore turistico è stata l’unica fiera internazionale in presenza portata a compimento in un 2020 particolarmente complesso.



La realizzazione

La realizzazione “È stata complessa – spiega Armiri -, ma per alcuni aspetti entusiasmante. L’impatto emotivo è stato molto forte. Non solo per me, credo anche per i miei colleghi e per espositori e visitatori. Negli occhi delle persone ho visto forti emozioni per tre giorni. Alla fine il risultato finale è andato oltre le aspettative del mercato”.



Le perplessità della vigilia

Certo, i timori della vigilia non mancavano “In molti avevano perplessità per l’assenza dei buyer esteri. Ma la parte italiana ha supportato e dato energia a tutta la manifestazione. Il settore aveva basse aspettative, idee che provenivano da molti timori e da tanti Dpcm”. Ma i protocolli sanitari hanno funzionato. “Senza ombra di dubbio abbiamo attivato un sistema molto attento. Non abbiamo voluto ‘stressare’ i partecipanti, ma posso assicurare che i controlli sanitari sono stati minuziosi e, se vogliamo, delicati. Tra i padiglioni nessuno si è lamentato perché i protocolli hanno cercato di salvaguardare le azioni del business”.



Verso il 2021

Intanto, Gloria Armiri e la sua squadra sono già al lavoro per preparare l’edizione 2021, “Ci stiamo già lavorando con la consapevolezza che ci troveremo di fronte ad un altro anno da battaglia vera. Non posso pensare a una fiera completamente virtuale. La presenza fisica non può essere sostituita”.

L’intervista completa è consultabile su TTG Yearbook 2020, online sulla Digital edition.