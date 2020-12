Premio Adutei: TTG Italia vince per la stampa trade

Una tradizione che non si è fermata neanche nel mezzo della pandemia quella del premio Adutei riservato alla stampa. Dopo il rinvio dell’appuntamento di febbraio l’associazione che riunisce gli enti del turismo ha consegnato virtualmente i premi e quest’anno ha scelto TTG Italia per la stampa trade. Un riconoscimento importante al termine di un anno che ha visto il nostro giornale e la nostra agenzia di stampa sempre in prima fila per informare il mercato e raggiungere risultati importanti nel corso del 2020 per numero di visitatori e pagine viste sull'agenzia di stampa.

“Abbiamo voluto continuare la tradizione, ma soprattutto vogliamo dare un segnale di serena normalità. Per questo non abbiamo voluto rimandare l’assegnazione dei premi per i migliori servizi” ha spiegato Aljoša Ota, direttore dell’Ente Sloveno per il Turismo e presidente Adutei.



Oltre a TTG Italia sono stati premiati Claudio Agostoni di Radio Popolare, Alberto Angela nella categoria tv, Alessia Merati del Corriere della Sera per la stampa quotidiana, Danilo Ascani di Marie Clarie per la stampa periodica, Michele Fossi di Vouge.it per l’online e Giorgio & Martina, bogger di In Viaggio col Tubo.



“Dobbiamo ringraziare tutti i colleghi che anche in questa situazione difficile hanno creduto e continuano a credere in questo premio. Quest’anno la giuria interna è stata per la prima volta affiancata da una giuria esterna dell’Università di Roma Luiss - Facoltà di Scienze del Turismo - al fine di valutare con sempre maggior competenza ed oggettività i lavori dei colleghi della Stampa” hanno agginto Ada Peljhan e Mariagrazia Falcone, addette stampa Adutei, rispettivamente responsabili Pr dell’Ente Sloveno per il Turismo e dell’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo.