È Pordenone la città con la miglior qualità della vita

La città dove si vive meglio in Italia è Pordenone, quella dove si sta peggio è Foggia. L'annuale classifica sul tenore di vita stilata da Italia Oggi e Università La Sapienza indica come il 42,5% della popolazione italiana abiti in territori con qualità scarsa o insufficiente.

Nella classifica giunta alla XXII edizione e riportata da La Repubblica, c'è un cambio al vertice: Trento, cità più vivibile nel 2019, passa in seconda posizione dopo Pordenone.

La pandemia ha sicuramente influito sui giudizi: Bergamo scende dal 26esimo posto dell'anno scorso al 40esimo di quest'anno; Lodi indietreggia di 37 posizioni, Milano di 16, Piacenza di 41, Cremona di 46.



In linea generale, la qualità della vita è buona o accettabile in 60 su 107 province italiane e il gruppo di province caratterizzate da un livello di qualità della vita insufficiente è composto quest'anno esclusivamente da province dell'Italia meridionale e insulare.



Per quanto riguarda le prime posizioni, dopo le due province, ci sono due nuovi ingressi: Vicenza e Padova. Ma il salto più alto è di Ascoli Piceno, che dalla 37 posizione passa alla quinta. A fondo classifica sopra Foggia è stabile Crotone, mentre Agrigento sale due gradini. Quanto a Foggia, si piazza all'ultimo posto.