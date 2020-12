La crisi connessa al coronavirus ha portato con sé grandi cambiamenti, alcuni dei quali destinati a durare nel tempo.

Uno di questi riguarderebbe la contrazione dei viaggi di lavoro, una tendenza che permarrà anche una volta che la pandemia sarà finita.

Il business travel del futuro

Come riportato da Preferente, secondo il sondaggio del Conference Board e della European Round Table che raccoglie le opinioni di grandi aziende in Europa e negli Stati Uniti, tutti prevedono di ridurre i viaggi aerei a causa del crescente utilizzo delle videochiamate.

In alcuni casi poi sarebbero in previsione tagli drastici in questo settore. Ad esempio, il 27 per cento del campione prevede una diminuzione di oltre il 50 per cento dei viaggi per motivi di lavoro, mentre un altro 37 per cento ritiene che la riduzione potrebbe arrivare fino al 25 per cento.



Cambiamenti strutturali

L'indagine, a cui hanno partecipato dirigenti di aziende come Inditex, Ferrovial, Iberdrola, Telefónica e Vodafone, individua i cambiamenti strutturali nel modo di lavorare, nonché la performance finanziaria.



I trend emergenti

Allo stesso modo, i leader aziendali prevedono un boom del telelavoro nell'era post-covid, che porterà molte aziende a utilizzare uffici più piccoli.

Sebbene prudenti, le grandi multinazionali europee e americane mostrano un moderato ottimismo per i prossimi mesi. La stragrande maggioranza crede che l'economia migliorerà o, nel peggiore dei casi, rimarrà invariata.