Uffizi On Air, proseguono le dirette su Facebook

Gli Uffizi hanno illuminato Firenze nel periodo della primavera-estate prima di rimettersi in pausa causa lockdown. Uno stop soltanto apparente in quanto, grazie al direttore del museo Eike Schmidt, il progetto Uffizi On Air va stoicamente avanti.

Lo stesso Schmidt insieme a curatori e specialisti delle Gallerie porta infatti gli ascoltatori attraverso i segreti e i tesori di questo tempio culturale, il tutto in diretta web su Facebook.



Un manager illuminato, potremmo definirlo così visto che a parlare sono i risultati, 'turismo rinnovato' che sta conducendo a una rimodulazione degli Uffizi basandosi su elementi come prossimità e lentezza. Come riporta forbes.it, nonostante le perdite di circa 1 milione al mese a causa della chiusura forzata lo sguardo è già verso il futuro. G. G.