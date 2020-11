Quarantena al ritorno per chi sceglie di andare all’estero nel periodo delle vacanze natalizie e aggiornamento della lista dei Paesi a rischio. Sono queste due delle misure a cui sta lavorando il Governo in vista della stesura del Dpcm che dovrebbe coprire il lungo ponte delle festività.

L’esecutivo continua a essere orientato verso la conferma e in alcuni casi l’irrigidimento della stretta con l’obiettivo di evitare un nuovo aumento dei casi a partire da gennaio e quindi la terza ondata. E dopo il turismo della neve, destinato a rimanere a bocca asciutta, è ora la volta degli spostamenti oltreconfine, nei confronti dei quali starebbero per arrivare forti limitazioni.



Le misure

La prima, appunto, riguarda la quarantena per chi rientra e questa dovrebbe essere fissata in due settimane. Ma potrebbe anche aumentare il numero dei Paesi considerati a rischio, secondo quanto riportato da Corriere.it. Così oltre a Belgio, Francia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Spagna, Regno Unito arriverebbe il semaforo rosso anche per Austria e Svizzera, ovvero i due Paesi che si sono dichiarati contrari allo stop collettivo delle vacanze neve e che potrebbero attirare i nostri appassionati dello sci.