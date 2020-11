Guide e accompagnatori turistici: online la piattaforma per accedere ai fondi

Resterà attiva fino al prossimo 3 dicembre alle 14 la piattaforma che la direzione generale Turismo del Mibact, con la collaborazione di Invitalia, ha predisposto per l’assegnazione ed erogazione di contributi per il ristoro di guide turistiche e accompagnatori turistici a seguito delle misure di contenimento da Covid-19”.

Il ministero specifica che non si tratta di un click day e quindi l’ammissione al contributo non sarà determinata dall’ordine di accesso, ma sempicemente in base ai requisiti specificati nell’articolo 3 del bando.



Per tutte le informazioni è possibile consultare la pagina Faq dedicata o contattare il call center al numero 848.886.886 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 dal 28 ottobre al 31 dicembre 2020 oppure scrivere una mail all’indirizzo guideaccompagnatorituristici@beniculturali.it.