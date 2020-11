Si è spento questa notte Massimo Loquenzi, presidente di Visit Usa Italia e fondatore di Master Consulting. Volto noto del settore, Loquenzi, 65 anni, è stato un grande appassionato degli Stati Uniti, le cui diverse realtà geografiche ha rappresentato negli anni con la sua società.



Per lui anche un lungo percorso con l’associazione Visit Usa Italia che a più riprese ha guidato e per la quale ha dedicato molto del suo tempo con grande passione e interesse.



La redazione di TTG Italia si unisce al cordoglio della famiglia e agli amici per il grave lutto che colpisce anche tutto il mondo del turismo.