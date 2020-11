Approvata la Manovra: cassa Covid prolungata e proroga per i licenziamenti

È stata approvata ieri sera dal Consiglio dei ministri la legge di Bilancio, una maxi manovra da 38 miliardi di euro che dovrà passare in Parlamento entro dicembre.

Fra i punti principali contenuti della legge, il prolungamento della cassa integrazione ‘Covid’ per altre 12 settimane e la proroga del blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo 2021. Per le imprese è anche stata confermata la decontribuzione per l’assunzione dei giovani fino a 35 anni per 3 anni.



Viene inoltre inserita, per le attività di ricerca e sviluppo per il 2021-22 la possibilità di usufruire di un bonus fiscale pari al 25% per le imprese con almeno 250 dipendenti, un fatturato di almeno 50 milioni o un totale di bilancio di almeno 43 milioni. Il credito sale al 35% per le imprese che danno lavoro ad almeno 50 persone, abbiano un fatturato annuo di almeno 10 milioni, e al 45% per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni.



Per il Mezzogiorno, viene prorogato al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta esistente per gli investimenti nelle Regioni del Sud.



"Ci sono risorse per la sanità, le imprese, il lavoro, e in più un forte investimento sull'occupazione femminile e sul Sud - scrive sui social il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri -. Nelle prossime settimane sono in arrivo nuove misure". La manovra, infatti, sarà rafforzata e va letta d'intreccio con il Recovery e con i decreti Ristori.