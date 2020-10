IEG: al via l'appuntamento digital con Ecomondo e Key Energy

In seguito alle indicazione dell’ultimo Dpcm, Italian Exhibition Group ha rimodulato prontamente gli appuntamenti con Ecomondo e Key Energy - previsti dal 3 al 6 novembre prossimi alla presenza di 650 aziende - riprogettandoli nel più grande appuntamento digitale per il mondo green, esteso a due settimane, dal 3 al 15 novembre 2020, per una digital double green week.

I due saloni di Italian Exhibition Group riguardano rispettivamente economia circolare e tecnologie green il primo ed energie rinnovabili ed efficienza energetica il secondo. Gli appuntamenti si trasferiranno totalmente sulla piattaforma digitale già predisposta e riarticolata, coinvolgendo online l’intera community di riferimento e alimentando il networking tra tutte le filiere presenti con una vetrina ricca di contenuti e innovazioni sui siti ecomondo.it e keyenergy.it.



Coinvolti online anche i media: sono 140 i giornalisti fino ad ora accreditati per partecipare alle due fiere, dei quali 35 dall’estero.

La piattaforma di IEG, garantirà lo svolgimento di una fiera digitale nella sua totalità e comprenderà i profili aziendali completi degli espositori con i loro prodotti, servizi e innovazioni, tutti i convegni, workshop ed eventi già fissati in calendario, che potranno essere seguiti non solo in diretta streaming ma anche nei giorni a seguire, oltre ad assicurare gli incontri e gli appuntamenti tra espositori e buyer nazionali e internazionali.