Confturismo in audizione al Senato: “Prorogare i provvedimenti per il settore”

“Il turismo è stato il primo settore a percepire gli effetti della crisi del Covid-19 già da febbraio, con la chiusura dei voli dalla Cina, Hong Kong e Taiwan, e si presuppone che sarà anche l’ultimo a superarla. Si bruceranno quasi sicuramente, entro la fine dell’anno, 100 miliardi di valore della produzione del settore”.

Così Confturismo ha tentato di spiegare i danni al settore provocati dalla pandemia di Covid nel corso di un’audizione tenutasi ieri in Commissione Industria del Senato.



L’associazione di categoria ha mostrato i dati degli arrivi, e soprattutto ha evidenziato che “le prenotazioni per Natale e Capodanno stante la forte apprensione per l’andamento degli indici epidemiologici, risultano praticamente congelate”.

In questa situazione, Confturismo richiede che oltre ai provvedimenti trasversali messi in campo da Governo e Parlamento per mitigare gli effetti della crisi, anche quelli specifici per il settore vengano prorogati, estesi e rafforzati almeno per la prima parte del 2021. “Dall’esenzione Imu al tax credit sulle locazioni, dal supporto per la riqualificazione turistica al contributi a fondo perduto per agenzie di viaggi, guide e accompagnatori turistici. Ma bisogna anche estendere al turismo il superbonus 110% - nell’ottica della green transition che ci si chiede per accedere ai fondi del Recovery Fund – e riattivare il tax credit per la digitalizzazione, anche in questo caso nella logica della digital transition che chiede l’Europa”.



Inoltre, l’associazione chiede che si provveda alla riforma delle professioni turistiche, a un intervento normativo sulle locazioni brevi, allo sviluppo dei distretti turistici e rinvio delle scadenze di imposte e versamenti contributivi previste di qui a fine anno. “Bisogna poi attivare velocemente il processo di definizione dei piani del turismo da inserire nel Pnrr per il Recovery Fund, sul quale Confturismo-Confcommercio conferma di non essere stata chiamata fino ad ora a dare il proprio contributo”.