L’ecommerce del turismo cala del 56 per cento nel 2020, con un valore di 4,8 miliardi, trascinando verso il basso (-47%) tutto il settore dei servizi.

Sono duri, e non ci si attendeva nulla di diverso, i dati dell’Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo della School of Management del Politecnico di Milano, che a TTG Travel Experience ha presentato l’ormai tradizionale studio sul turismo digitale.



Per l’industria legata ai viaggi il 2020 è stato un anno impegnativo, ed emerge quindi l’urgenza di cominciare a tracciare un nuovo business model per orientare l’attività del futuro e cominciare a parlare di ‘nuova normalità’ organizzata su parametri e attività differenti dal passato.



“Dopo un inizio d’anno estremamente promettente, con crescite che per diversi operatori arrivavano al 30 per cento rispetto a gennaio e febbraio 2019 - commenta Eleonora Lorenzini, direttore dell’Osservatorio PoliMi -, l’emergenza sanitaria ha sconvolto gli equilibri del settore. La crisi ha pesato su tutta la filiera ma in modo più grave sul turismo organizzato (tour operator, operatori di crociere, network e agenzie di di viaggi), che ha segnato perdite tra il 70 e il 90 per cento rispetto all’anno precedente. Tra i comparti in cui l’impatto è stato meno pesante, invece, vi è l’ospitalità extralberghiera, se collocata in location non legate alle città d’arte”.



Come ripartire

Il bisogno di viaggiare non è venuto meno e operatori e destinazioni sono obbligati a innovarsi, cogliendo l’occasione anche per farsi trovare preparati per il futuro.



L’approccio al risk management, il ‘neverending tourism’ e la sostenibilità sono alcune delle leve per la competitività che possono dare opportunità sia nel breve che nel lungo periodo.



Un’attenzione particolare, come sistema Paese, lo si rivolge al cosiddetto ‘Holiday work’, il lavoro in destinazioni di vacanza, che va facilitato da operazioni che garantiscano la rapidità e l’efficienza delle connessioni. Questo potrebbe essere uno strumento per assicurare un minimo di fatturato alle imprese del ricettivo e della ristorazione.