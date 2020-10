"Sono un facilitatore di discussioni". E allarga il sorriso, perché sa bene che la discussione innnescata sul ministro Franceschini non si fermerà presto. Gianluigi Tiddia, al secolo Insopportabile. Un ingegnere dalla battuta veloce e dalla scrittura elegante. I parrucconi del mondo della stampa snobbano social e influencer, ma ogni tanto fare un salto in rete aiuterebbe a guardare il mestiere con occhi diversi. E porterebbe qualche idea in più.

In questa lunga intervista di Match Point, Tiddia svela come è nata la sua lettera al ministro Dario Franceschini e le migliaia di interazioni e commenti che sono piombati sul suo computer. Dalla sua scrivania di Alghero parte questa chiacchierata su tutto e tutti.



La sua lettera al ministro Franceschini ha fatto discutere. Quando ha deciso di scriverla?

Mi piace sempre provare a stimolare discussioni costruttive. Non cerco e non ho cercato la polemica. Penso che la politica non utilizzi il web come interazione, come...(continua digital edition)