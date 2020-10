Webinar formativi per operatori turistici lombardi

Regione Lombardia, attraverso Explora e in collaborazione con Luiss Business School, promuove un programma di formazione gratuito rivolto a operatori turistici e stakeholder lombardi, che si svolgerà dal 22 ottobre al 17 dicembre 2020.

Si tratta di 10 appuntamenti, si legge su Hotelmag, realizzati in modalità digitale, che consentiranno di approfondire tematiche rilevanti per la filiera turistica e che permetteranno di acquisire nuovi strumenti per affrontare la trasformazione che l’intero settore sta vivendo a causa del Covid-19.



Il percorso formativo, oltre ad analizzare lo scenario post-emergenza e i trend del turismo internazionale, si focalizzerà sui criteri di scelta dei consumatori e l’atteggiamento d’acquisto, sulle nuove tecnologie applicate al settore, su marketing e comunicazione digitale, destination management, turismo enogastronomico, customer experience e pricing.



Le sessioni formative avranno come relatori alcuni docenti del settore con competenze specifiche. La durata sarà di 2 ore per ciascun webinar.



La partecipazione è gratuita previa registrazione, e ciascun operatore potrà decidere di partecipare a una o più sessioni.