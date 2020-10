Dimore storiche italiane, domenica torna la giornata delle visite gratuite

Domenica 4 ottobre oltre 300 tra castelli, rocche, ville, parchi, giardini lungo tutta la Penisola apriranno gratuitamente le loro porte a coloro che vorranno immergersi in luoghi unici della storia e del patrimonio artistico.

Organizzata dell'Associazione Dimore Storiche Italiane, la giornata sarà l'occasione per puntare i riflettori sul ruolo che queste residenze, di fatto la più grande rete di museo diffuso su tutto il territorio, continuano ad avere non solo sotto il profilo culturale ma anche economico.



Secondo uno studio di Fondazione Bruno Visentini sono 9.385 le dimore storiche italiane che operano in una o più filiere produttive. Prima della pandemia contavano ogni anno 45 milioni di visitatori e un fatturato di 272,5 milioni di euro. A. D. A.