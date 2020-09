La Lombardia lancia il China Executive Training Program

Regione Lombardia, attraverso Explora e in collaborazione con la Scuola di formazione permanente della Fondazione Italia-Cina, promuove un percorso formativo dedicato a manager e imprenditori di aziende e istituzioni del settore turismo e di tutta la filiera della ricettività, con almeno una sede operativa in Lombardia e impegnati a promuovere l’offerta turistica della regione, motivati ad acquisire strumenti e competenze di alto profilo per operare con clienti e partner cinesi.

Il China Executive Training Program, si legge su Hotelmag, è strutturato per consentire di individuare opportunità di business con una visione progettuale di medio-lungo termine, anche in vista degli appuntamenti più significativi dei prossimi anni: Anno della Cultura e del Turismo Italia-Cina (2021), Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.



Le sessioni formative prenderanno avvio il 12 e il 13 novembre e si concluderanno l’1 dicembre, per un totale di 25 ore di formazione, di cui 3 in aula in presenza e le restanti in modalità virtuale.



Sono 100 le domande ammissibili per operatori turistici in forma imprenditoriale in forma singola e 50 quelle ammissibili per enti locali. La partecipazione è gratuita e costituisce, per i soggetti che svolgono attività economica, un’agevolazione erogata nel rispetto dei limiti del regime ‘de minimis’ (Regolamento Ce n. 1407/2013).



La selezione degli operatori che intendono partecipare avviene mediante l’adesione alle procedure pubblicate, a cura di Explora, sulla piattaforma Edt.