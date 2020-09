Emirates sponsor degli Internazionali Bnl d’Italia di tennis a Roma

Emirates torna in scena anche sul fronte delle sponsorizzazioni all’interno del mondo sportivo e per l’ottavo anno consecutivo sarà protagonista ai prossimi Internazionali Bnl d’Italia, che inizieranno al Foro Italico a Roma il prossimo 21 settembre.

“Il nostro legame con il tennis – commenta il country manager Italia Flavio Ghiringhelli -, è molto profondo ed Emirates ha partnership con alcuni dei più importanti tornei dei circuiti ATP e WTA, compresi tre dei quattro Grandi Slam. Scendiamo quindi di nuovo in campo, sulla terra rossa di Roma, impegnandoci ad offrire la migliore esperienza possibile per i nostri clienti italiani, sia in qualità di viaggiatori, che come appassionati di tennis”.