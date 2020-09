I migliori attori del business travel premiati a Italian Mission Awards

Settimo appuntamento per Italian Mission Awards, che quest’anno ha assunto un’importanza particolare causa del momento particolarmente delicato che sta vivendo l’intero comparto turistico mondiale.

Consueta grande affluenza all’appuntamento con i premi dedicati al business travel, organizzato quest’anno negli spazi di Superstudio Più a Milano, con il succedersi sul palco molti dei nomi più noti legati al mondo dei viaggi d’affari (nella foto una parte dei premiati).

“L’obiettivo di questa edizione – ha confermato il direttore editoriale di Newsteca, Paola Mighetto – era anche quello di dare al mercato business, duramente provato dalla crisi, un segnale di ripresa e positività. In questo senso, il fatto di aver realizzato uno dei primi eventi ‘in presenza’ spero possa dare un’iniezione di energia e positività per il futuro”.

Rodrigo Soccol, corporate sales manager Italy di Emirates – main sponsor della serata – ha posto l’accento sul cambiamento in atto all’interno del trasporto aereo, che dovrà tenere conto delle nuove esigenze imposte dalla crisi legate al modello di business e alla flessibilità.



Ampio l’elenco dei premiati, fra i quali spiccano Qatar Airways come migliore compagnia per i viaggiatori d’affari, Singapore Airlines per la miglior business class, Alitalia come miglior vettore per i viaggiatori d’affari sulle rotte verso l’Europa e Delta Air Lines come miglior compagnia per i viaggiatori d’affari sulle rotte verso le Americhe.

Premiata come miglior società di autonoleggio Hertz Italiana e come catena alberghiera dell’anno il Gruppo Una. Booking.com è stato eletto miglior sito di prenotazione di servizi di viaggio, mentre Abu Dhabi si è guadagnata la prima posizione come destinazione business. Al vertice dell’offerta di appartamenti business si è posto Airbnb. Fra le travel management company, il primo posto va a Gattinoni fra le aziende con fatturato Bt superiore ai 40 milioni di euro, mentre sotto ai 40 milioni il premio va a Movida Viaggi Vacanze.



Moltissimi gli altri riconoscimenti tributati nel corso della serata, fra i quali anche quelli ai ‘Corti di Viaggio’, il premio letterario indetto da Mission in collaborazione con magazine Marcopolo TV e Italo Treno.

Prossimo appuntamento al 20 settembre 2021 per la serata di gala dell’ottava edizione di Italian Mission Awards.