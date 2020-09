VOICE - Vicenzaoro: la fiera dedicata a oreficeria e gioielleria al via il 12 settembre

Le fiere ripartono dal vivo, con un evento attesissimo a livello internazionale. IEG - Italian Exhibition Group con Vicenzaoro annuncia VOICE - Vicenzaoro International Community Event, un format tutto nuovo in scena nel quartiere fieristico vicentino e sul territorio, tra sabato 12 e lunedì 14 settembre.

Partnership di rilievo

VOICE - nell’attesa della piena ripartenza espositiva con Vicenzaoro January 2021 - riunirà dal vivo il comparto dell’oreficeria e gioielleria per rilanciarne nel mondo l’attività economica e l’export. La fiera è il risultato della partnership con i principali attori del settore: il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Agenzia Ice, Confindustria Federorafi, Confartigianato, Cna, Apindustria, Confcommercio, Assocoral e, a livello internazionale, Cibjo, la Confederazione mondiale della gioielleria.



370 espositori

VOICE riunirà 370 espositori e offrirà il palcoscenico ideale per intavolare la discussione sullo stato dell’industry e sulle prossime sfide con gli opinion leader.

Diversi e stimolanti i temi trattati: sostenibilità, trend & design, innovazione & tecnologia con momenti istituzionali, talks tecnici e contenuti amplificati dai principali trade media mondiali, blogger e influencer dei mercati strategici del Made in Italy.

Gli eventi si snoderanno su più aree del quartiere fieristico vicentino e un’innovativa integrazione con i sistemi di regia televisiva e strumentazioni digitali consentirà la diretta online di tutti i talk e seminari, visibili anche in streaming su Youtube, Instagram, Fb .



Incontri dal vivo e virtuali

VOICE sarà anche un grande showroom dove le aziende della filiera presenteranno le novità di collezione, le ultime tendenze di design e le più contemporanee innovazioni di processo e lavorazione. Per i paesi in difficoltà a raggiungere l’Italia sarà attivato il progetto ‘Buyer Virtual Room’: incontri programmati dagli stessi espositori e buyer attraverso la piattaforma I-MOP IEG Meeting Omnichannel Platform.



Il Fuori Fiera VIOFF

VOICE vivrà all’interno della cornice artistica della città di Vicenza con VIOFF, il Fuori Fiera di Vicenzaoro questa volta titolato ‘The New Golden Way’. VOICE e VIOFF insieme daranno vita ad una combinazione di business e cultura in grado di attrarre in città e nel Veneto gli operatori di tutto il mondo. Main Sponsor dell’evento sarà UBI Banca, già al fianco di IEG per le passate edizioni di Oroarezzo, Gold Italy e Vicenzaoro January 2020.



Spazio ai convegni

Il naming VOICE identifica un prodotto che, appunto, darà voce al mondo della gioielleria, ponendosi come punto d’inversione della tendenza e di riattivazione economica.

Nella tre giorni di Vicenza, all’esposizione delle novità di prodotto si associa un fitto programma convegnistico, con la presenza di oltre 100 ospiti speaker che saranno presenti sia dal vivo nei padiglioni sia in collegamento live grazie a un’area interattiva con un sistema articolato di schermi multimediali e telecamere.