Dpcm 8 settembre: le misure anti Covid prolungate fino al 7 ottobre

È stato firmato ufficialmente ieri e pubblicato anche ieri il nuovo Dpcm che contiene le misure anti Covid e che, di fatto, proroga le regole e i divieti introdotti lo scorso 7 agosto fino al prossimo 7 ottobre.

Resta quindi l’obbligo di mascherina nei luoghi al chiuso e dove non sia possibile mantenere il distanziamento sociale, permane il concetto di distanziamento anche sui mezzi pubblici, che sono autorizzati però ad una capienza dell’80%.



E permangono anche i divieti di ingresso in Italia da parte di viaggiatori provenienti dai Paesi in black list, ossia Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Serbia, Colombia, con l'eccezione dei cosiddetti "affetti stabili", per i quali è consentito il ricongiungimento dopo una quarantena di 14 giorni.



Per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna rimane l’obbligo del tampone.