La valigia pronta in poche mosse: i segreti del Bundle packing method

Dopo i lunghi mesi di lockdown, è tempo di ricominciare a fare le valigie. Se si ha poco tempo a disposizione, esiste un metodo infallibile per fare presto e nel migliore dei modi, il Bundle packing method. Come riportato da Il Messaggero, questo nuovo sistema permette di risparmiare molto spazio e portare con sé tutto il necessario.



La tecnica consiste nel piegare in vestiti in modo particolare, tanto da non rovinarli ma farli diventare minuscoli. Letteralmente si potrebbe tradurre con 'impacchettare', 'avvolgere', ma l’obbligo in questo caso è la precisione maniacale. I passaggi sono sei e il primo è quello di preparare il centro, attorno al quale avvolgere gli abiti. Per cominciare, meglio prendere un oggetto di forma rettangolare come una borsetta, che si sistemerà al centro alla fine del processo. All’interno si potranno inserire oggetti piccoli come i costumi da bagno o la maglieria intima. Si passa poi ai vestiti, posizionandoli su un letto per piegarli meglio.

Si comincia con le giacche delle quali si chiudono i bottoni ponendole quindi a faccia in giù. Se sono diverse, si mettono una sopra all’altra con una inclinazione di 180 gradi. È poi la volta degli indumenti che andranno messi con la faccia verso l’alto nel verso opposto rispetto alla giacca, facendo coincidere le maniche. Poi pantaloni o abiti, piegati secondo la lunghezza, sulla manica destra delle maglie alternandoli a destra e sinistra. Alla fine si inserisce la precedente che inizialmente serviva per creare il cuore della valigia e che rappresenterà il perno per arrotolare tutto.



Il pacchetto ottenuto potrà finalmente essere messo in valigia e negli angoli vuoti

andranno scarpe e oggetti. Su internet esistono comunque diversi video che mostrano come procedere.