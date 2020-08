Nei primi cinque mesi del 2020 gli arrivi di turisti internazionali sono diminuiti di oltre la metà e la stima dell’Onu parla di una perdita pari a 320 miliardi di dollari di entrate.

Come riportato dal Sole24 Ore, la crisi ha messo in ginocchio un settore che vale il 7% del commercio mondiale (dato 2019) e dà lavoro a una persona su dieci nel pianeta.

I dati forniti dall’Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite indicano come a rischio dai 100 ai 120 milioni di posti di lavoro nel settore. ''Mentre la crisi ha scosso fortemente le economie sviluppate, ha fatto precipitare i Paesi in via di sviluppo, in particolare molti piccoli Stati insulari e Paesi africani, in una vera emergenza”, ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres.



In particolare, le donne, le popolazioni rurali, le popolazioni indigene e molti altri gruppi tradizionalmente ai margini della società, ricavano un’importante fonte di sostentamento dal turismo. Il settore è anche uno strumento fondamentale per la conservazione del patrimonio naturale e culturale.

Un effetto causato dal calo dei redditi è poi anche quello dell’incremento del bracconaggio e della distruzione accelerata degli habitat all'interno e intorno alle aree protette; la chiusura di molti siti del patrimonio mondiale ha inoltre privato le persone dei mezzi di sussistenza di cui hanno bisogno.



Guterres ha stilato una lista di priorità per mitigare il danno socio-economico della crisi e consentire al turismo di riguadagnare il suo posto di creatore di posti di lavoro. Fra i temi sul tappeto, il potenziamento dell’intera catena del turismo, l’ottimizzazione dell’uso della tecnologia, l’attenzione a sostenibilità e crescita verde e la creazione di partenariati per consentire al turismo di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.